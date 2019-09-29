В Сети появилось видео столкновения трамвая и грузовика, произошедшего в минувшую пятницу на юге столицы. В результате аварии пострадали два человека, в том числе – водитель трамвая и один из пассажиров. По предварительным данным, инцидент спровоцировал мужчина, управлявший грузовым автомобилем.
Регистратор очевидца запечатлел аварию с участием трамвая и грузовика, произошедшую утром в минувшую пятницу, 27 сентября, на юге столицы.
Как сообщалось ранее, на Загородном шоссе грузовик не уступил дорогу маршрутному транспортному средству.
В результате инцидента пострадали два человека – водитель трамвая и один из пассажиров.
Столкновение спровоцировало сбой в движении трамваев, которые пришлось временно заменять автобусами.