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<a href="https://33live.ru/novosti/29-09-2019-moment-stolknoveniya-tramvaya-i-gruzovika-v-moskve-popal-na-video.html" target="_blank">Момент столкновения трамвая и грузовика в Москве попал на видео</a> - В Сети появилось видео столкновения трамвая и грузовика, произошедшего в минувшую пятницу на юге столицы. В результате аварии пострадали два человека, в том числе – водитель трамвая и один из пассажиров. По предварительным данным, инцидент спровоцировал мужчина, управлявший грузовым автомобилем.