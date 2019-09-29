На автодроме в Сочи проходит 16 этап Формулы 1 Гран-при России. Состоялась третья свободная практика, лучшим в которой стал гонщик Ferrari Шарль Леклер.

На автодроме в Сочи проходит 16 этап Формулы 1 Гран-при России. Состоялась третья свободная практика, лучшим в которой стал гонщик Ferrari Шарль Леклер.21-летний гонщик из Монако проехал лучший круг за 1 минуту 32,733 секунды. Второй результат также у представителя Ferrari немца Себастьяна Феттеля. Третье время у британца Люиса Хэмилтона из команды Mercedes.Выступающий за Toro Rosso россиянин Даниил Квят снова не смог завершить свободную практику. У Даниила возникли проблемы с болидом. Россиянин пропустит квалификационную гонку. Также стало известно, что Квят начнет главную гонку с конца стартовой решетки из-за замены силовой установки на болиде.