В Великобритании партии оппозиции объединились против премьер-министра Бориса Джонсона.

В Великобритании партии оппозиции объединились против премьер-министра Бориса Джонсона. Политики отложили в сторону разногласия ради того, чтобы запустить уникальную для Соединенного королевства процедуру импичмента премьера. В далекой перспективе принудительная отставка может вылиться для Джонсона в уголовное преследование и реальный срок в тюрьме.Идею сместить премьера подала валлийская партия "Плайд камри". Суть в том, что Должен ответить за приостановку работы парламента на пять недель. По мнению критиков, Джонсон хотел выключить парламент из обсуждения проблемы Brexit."Мы живем в чрезвычайные времена. Нельзя позволить, чтобы Борис Джонсон остался безнаказанным за то, что нарушил закон", — заявила представитель "Плайд камри" Лиз Сэвилл.На сторону оппозиции встал и Верховный суд. 24 сентября он признал вынужденные парламентские каникулы незаконными.Теперь предложению валлийцев предстоит обсуждение в Палате общин. Возможно, уже в начале недели, пишет ТАСС.Лейбористская партия и Либерально-демократическая партия Великобритании подготовили обсуждение импичмента в понедельник.Более того, Лейбористская партия и Шотландская народная партия, помимо импичмента, занимаются организацией вотума о доверии правительству Джонсона. Премьер может потерять голоса своей партии в парламенте, потому что члены Консервативной партии соберутся в Манчестере на ежегодную конференцию, а парламент оказался приостановить работу на время ее проведения.