Регистратор очевидца запечатлел взрыв легкового автомобиля в Старице. Водитель спешно покинул салон машины и отделался сравнительно легкими травмами. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать неисправность газобаллонного оборудования.

В минувшую субботу, 28 сентября, в городе Старице, расположенном в Тверской области, взорвался легковой автомобиль. Инцидент попал в объектив регистратора, а последствия произошедшего снял на видео один из очевидцев.На записи видно вспышку и части легковушки, в том числе – заднее стекло, взлетевшие в воздух.Как рассказали свидетели, в салоне автомобиля Ford находился только водитель, спешно покинувший машину.По предварительным данным, он отделался сравнительно легкими повреждениями, чего не скажешь о транспортном средством, которое оказалось серьезно разворочено.О причинах ЧП не сообщается, однако, по некоторым сведениям, взрыв мог произойти из-за неисправности газобаллонного оборудования.