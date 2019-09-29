Погиб ли на пожаре Дмитрий Елисеев - выясняют следователи СУ СКР по Владимирской области.

Погиб ли на пожаре Дмитрий Елисеев - выясняют следователи СУ СКР по Владимирской области. Опознать найденное тело визуально невозможно. Будет проведена экспертиза ДНК. Напомним, что Дмитрий пропал 23 сентября в районе Содышки областного центра. Поздно вечером он позвонил родителям, что возвращается домой. 26 - летнего Дмитрия Елисеева разыскивали несколько дней. Поисковики отряда "Лиза Алерт" в настоящее время так же выложили пост, что идёт проверка информации. Спустя несколько дней уже 28 сентября на пожаре в Садовом товариществе было обнаружено тело неизвестного молодого человека. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Все обстоятельства трагедии выясняются.(Фото:33.mchs.gov.ru)