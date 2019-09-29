В районе Владимирской области ликвидированы две несанкционированные свалки. Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры.

На территории муниципальных образований Куприяновское и Денисовское, в районе деревни Кошелиха и поселка Пролетарский сотрудники прокуратуры решили провести проверку на санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства при организации процесса сбора и вывоза отходов производства и потребления.По итогу проверки, в районе деревни Кошелиха и поселка Пролетарский бытовые отходы просто сваливали в кучи, разросшиеся до катастрофических свалок.Районная прокуратура направила в суд административные исковые заявления. Гороховецкий районнный суд ихудовлетворил. Администрациями уже приняты меры. Незаконные свалки уберут в ближайшее время.