Поклонники семьи Аллы Пугачевой и юмориста поделились на фанатской странице в Инстаграм трогательным архивным видео из дома звезд. На нем Максим Галкин читает маленьким Лизе и Гарри сказки.

Поклонники семьи Аллы Пугачевой июмориста поделились на фанатской странице в Инстаграм трогательным архивнымвидео из дома звезд. На нем Максим Галкин читает маленьким Лизе и Гарри сказки.На кадрах ролика малыши старательновнимают своему отцу.Дети телеведущего и Примадонны живо имило реагируют как на услышанные слова, так и на картинки в книге. Лиза и Гарритак увлечены, что не замечают рядом съемочную группу. В какой-то момент сын неожиданноспрашивает, показывая пальцем в камеру: "Кто это?". Ситуация выглядит оченьзабавно.Пользователи соцсети были растроганыроликом. Они отметили, что телеведущий превосходносправляется с родительскими обязанностями и восхитились наследникам . "Максим, ты настоящий отец! Просто идеальный папочка!", "Какие чудные,приятные, веселые, смешливые, очаровательные, непосредственные, счастливыедетки!.. Просто подарочные! Как будто сами из сказки", – написали фолловеры.