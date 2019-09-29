Поклонники семьи Аллы Пугачевой и
юмориста поделились на фанатской странице в Инстаграм трогательным архивным
видео из дома звезд. На нем Максим Галкин читает маленьким Лизе и Гарри сказки.
Поклонники семьи Аллы Пугачевой и
юмориста поделились на фанатской странице в Инстаграм трогательным архивным
видео из дома звезд. На нем Максим Галкин читает маленьким Лизе и Гарри сказки.
На кадрах ролика малыши старательно
внимают своему отцу.
Дети телеведущего и Примадонны живо и
мило реагируют как на услышанные слова, так и на картинки в книге. Лиза и Гарри
так увлечены, что не замечают рядом съемочную группу. В какой-то момент сын неожиданно
спрашивает, показывая пальцем в камеру: "Кто это?". Ситуация выглядит очень
забавно.
Пользователи соцсети были растроганы
роликом. Они отметили, что телеведущий превосходно
справляется с родительскими обязанностями и восхитились наследникам . "Максим, ты настоящий отец! Просто идеальный папочка!", "Какие чудные,
приятные, веселые, смешливые, очаровательные, непосредственные, счастливые
детки!.. Просто подарочные! Как будто сами из сказки", – написали фолловеры.