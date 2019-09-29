Интерес к проблемам жителей Тулуна у правительства не угаснет, заявил вице-премьер Виталий Мутко в программе Москва. Кремль. Путин.

Интерес к проблемам жителей Тулуна у правительства не угаснет, заявил вице-премьер Виталий Мутко в программе "Москва. Кремль. Путин".На совещании, которое прошло на этой неделе, Владимир Путин заявил, что у чиновников "угасает интерес к выполнению обещаний", как только внимание к конкретной проблеме – в данном случае, к проблемам жителей Тулуна – ослабевает.Интерес не угаснет, заверил Мутко. "Некогда. Нас все время стимулируют, чтобы он не угас", — пояснил вице-премьер.В начале сентября Путин во второй раз побывал в пострадавшем от паводка Тулуне и встретился с его жителями. Всего президент принял 117 жалоб.