Министр инфраструктуры объяснил, что речь шла о перевозках от КПП на границе по всей Украине.

В воскресенье министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пояснил в Facebook свои слова о восстановлении прямых пассажирских перевозок между Украиной и Крымским полуостровом. Из слов министра можно было сделать вывод, что путешественники смогут перемещаться пассажирским транспортом по территории Крыма и Украины.На самом деле, написал Криклий, украинские перевозчики смогут доставлять пассажиров только до контрольно-пропускных пунктов на границе. Причем, строительство КПП еще не завершено."Речь идёт о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине", - уточнил министр.