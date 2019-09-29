Инцидент с участием театрального режиссера Леонида Хейфеца прокомментировали его соседи по дому. По их словам, театральный деятель, который, по сообщениям СМИ, ранил ножом врача скорой помощи, всегда вел себя вежливо и адекватно, здоровался и не проявлял агрессии.

Инцидент с участием театрального режиссера Леонида Хейфеца прокомментировали его соседи по дому. По их словам, театральный деятель, который, по сообщениям СМИ, ранил ножом врача скорой помощи, всегда вел себя вежливо и адекватно, здоровался и не проявлял агрессии.Ранее сообщалось, что Хейфец ранил женщину-врача скорой помощи, приехавшую по вызову в квартиру режиссера и собиравшуюся померить его давление. Врач получила глубокую колотую рану правого бедра, ей наложили швы и отпустили на амбулаторное лечение.По данным Пятого канала, самого режиссера после инцидента доставили в психиатрическую больницу. В пресс-службе Театра имени Маяковского комментировать инцидент с Леонидом Хейфецем отказались.