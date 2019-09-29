Американский президент Дональд Трамп пытался найти свидетельства причастности Украины к попыткам вмешательства в выборы в США. По версии The New York Times, президент США предположительно ссылался на безосновательную конспирологическую теорию, согласно которой на Украине могла быть найдена пропавшая электронная переписка Хиллари Клинтон.

Американский президент Дональд Трамп пытался найти свидетельства причастности Украины к попыткам вмешательства в выборы в США. По версии The New York Times, президент США предположительно ссылался на "безосновательную конспирологическую теорию", согласно которой на Украине могла быть найдена пропавшая электронная переписка Хиллари Клинтон.Согласно этой теории, за предполагаемым взломом компьютерных серверов Национального комитета Демократической партии США в 2016 году стояли украинцы, а не российские хакеры. При этом украинцы "подставили" правительство России с целью создать видимость содействия Москвы избирательной кампании Дональда Трампа на выборах президента США в том же году.По сообщению NYT, среди тех, кто продвигал эту теорию, был личный юрист Трампа — бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. В июльском разговоре с Зеленским Трамп предлагает, чтобы Джулиани и генпрокурор США Уильям Барр связались с украинским президентом по поводу расследования предполагаемого вмешательства в американские выборы и истории с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена — Хантером Байденом.Сам Джулиани признал, что обсуждал с Трампом ряд теорий, связанных с Украиной и взломом серверов демократов, и отметил, что президент выглядел заинтересованным в том, чтобы добраться до истины.По утверждению газеты, перед последними президентскими выборами на Украине в окружении тогдашнего президента Петра Порошенко рассчитывали, что его поддержит Трамп и это повысит шансы главы Украины на переизбрание. При этом в окружении Порошенко якобы демонстрировали готовность провести расследования, начала которых добивался Джулиани. Пресс-служба Порошенко накануне опровергла такую версию.Трамп и его адвокат, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, требуют от Киева разобраться с делом украинской газовой компании Burisma Group, членом правления которой был Байден-младший. Джулиани за год пять раз встречался с помощником украинского лидера Андреем Ермаком, требуя дать ход расследованию по этому делу.От Киева также требуют выяснить, имел ли место в 2016 году сговор тогдашних властей Украины с Демократической партией США с целью опорочить сотрудников предвыборного штаба Трампа. Джо Байден — предполагаемый кандидат в президенты США от Демократической партии и самый сильный соперник Трампа на предстоящих выборах 2020 года.Тем временем в самих США вновь активизировано расследование скандала с перепиской Хиллари Клинтон. Госдеп проверяет электронные письма примерно 130 бывших и нынешних сотрудников внешнеполитического ведомства, которые переписывались с Клинтон в ее бытность госсекретарем. Следователям придется обработать миллионы писем, что может занять около трех с половиной лет. Скандал разразился из-за того, что Клинтон использовала для служебной переписки личную почту.