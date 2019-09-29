Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм погиб в результате огнестрельного ранения.

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм погиб в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на полицию Мекки.Как сообщается, генерал аль-Фагм был застрелен в субботу вечером в доме своего друга. Охранник короля поехал навестить его и был застрелен одним из гостей после ссоры. Обиженный гость ушел к себе домой, вернулся с оружием и открыл стрельбу по всем присутствующим.Телохранитель короля получил тяжелое ранение и скончался в больнице. Еще семеро получили ранения, в том числе хозяин дома. Преступник отказался сдаться и был застрелен сотрудниками правопорядка. В результате перестрелки были ранены пятеро полицейских.Генерал Абдель Азиз аль-Фагм работал с саудовскими монархами много лет, был личным телохранителем покойного короля Абдаллы, потом охранял короля Сальмана и считался одним из лучших в своем деле в мире.