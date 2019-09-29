На Украине произошло очередное обострение антироссийской истерии. Тамошние русофобы принялись глумиться над смертью режиссера Марка Захарова. Мэтра советского и российского кинематографа обвинили в соучастии в войне против Украины.

На Украине произошло очередное обострение антироссийской истерии. Тамошние русофобы принялись глумиться над смертью режиссера Марка Захарова. Мэтра советского и российского кинематографа обвинили в "соучастии в войне против Украины".К доносящимся из Незалежной заявлением разной степени неадекватности люди уже привыкли. Но оказалось, что украинцы еще способны удивить. На сей раз отличился заместитель гендиректора киевского телеканала ATR Айдер Муждабаев."В рейхе умер очередной крымнашист, соучастник войны против Украины, тысяч жертв и переломанных судеб", – прокомментировал деятель на своей странице в "Твиттер".Под записью Муждабаева неизвестные пользователи поставили почти 300 лайков. По всей видимости, большая часть солидарных со словами скандального журналиста проживает на Украине.Заявление Муждабаева возмутило многих комментаторов. "После Захарова осталось наследие, а что останется после вас", – написал пользователь Сергей Андреев.Злоба в первую очередь вредит злобствующему, предупредила Kalia, предположив, что у скандального журналиста "отъехала крыша". А Yuretshira уверен: в отличие от Захарова, о Муджабаеве вряд ли вспомнят после смерти.Создается впечатление, что для некоторых украинцев любая беда в России – настоящий праздник и повод для злорадства. Цинизм тамошних комментаторов поражает.Глумились украинцы даже над жертвами в мае этого года. Одни объявили "сезон шашлыков открытым", другие пожелали, чтобы сгоревший самолет "эпично взорвался".