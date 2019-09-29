Виктория Боня устроила импровизированный показ мод возле одного из кафе в Монако. Звезда надела откровенное алое платье, заставив посетителей-мужчин оглядываться.

Виктория Боня устроила импровизированный показ мод возле одного из кафе в Монако. Звезда надела откровенное алое платье, заставив посетителей-мужчин оглядываться.Виктория Боня поделилась со своими подписчиками в Instagram новым видео, на котором она дефилирует возле кафе в Монако. Причем для прогулки инстадива выбрала весьма откровенный наряд, возбудив, похоже, всех мужчин в радиусе 100 метров.39-летняя Боня представала в ультраоблегающем платье алого цвета, с оголенной спиной. Волосы женщины были собраны в высокий, идеально прямой конский хвост. Пока звезда вышагивала воздел столиков, многие мужчины, не отрываясь, наблюдали за каждым ее движением.Провокационный наряд экс-участница "Дома-2" уравновесила нейтральным макияжем. Образ Бони не оставил равнодушными не только мужчин в Монако, но и ее поклонников в профиле."Не могу разглядеть платье, потому что с мужиков глаз не оторвать, вот они дикие звери", "Классная фигура, и платье отлично сидит", "Вы потрясающая девочка, любуюсь вами много лет и восхищаюсь", – написали фолловеры.