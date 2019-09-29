Весь спортивный мир следит за российским этапом Формулы-1 в Сочи. Сегодня там состоится итоговая гонка. Организаторы ожидают аншлаг - почти 40 тысяч зрителей.

Весь спортивный мир следит за российским этапом "Формулы-1" в Сочи. Сегодня там состоится итоговая гонка. Организаторы ожидают аншлаг — почти 40 тысяч зрителей.Старт воскресного заезда начнется в 14:00 по московскому времени. Пилотам предстоит преодолеть 53 круга, сообщает телеканал "Россия 24".А накануне квалификацию Гран-при России выиграл гонщик Шарль Леклер из Монако, выступающий за Ferrari. Последним пилотом Ferrari, которому удавалось подобное достижение, был Михаэль Шумахер в 2001 году. Второй результат — у лидера сезона британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes. В трио самых быстрых вошел еще один гонщик Ferrari — немец Себастьян Феттель.Пожалуй, главной спортивной интригой станет противостояние Ferrari и Mercedes. Все три гонки после летнего перерыва выиграла итальянская команда. Но вот для Mercedes российский этап — особенный, поскольку в нашей стране всегда побеждают гонщики именно этой команды.