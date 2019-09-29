Постановление подписал глава округа Евгений Рычков.

Постановление подписал глава округа Евгений Рычков."Генеральная уборка", работы по благоустройству в усиленном режиме будут проходить до конца октября. Как сообщает муром24.рф, особое внимание - ликвидации несанкционированных свалок, ремонту детских игровых площадок, восстановлению благоустройства, нарушенного при проведении земляных работ. Наведение чистоты - дело общее. Присоединиться к марафону приглашают всех неравнодушных горожан и активистов общественных организаций.