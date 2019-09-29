Директор социального центра Святителя Тихона при московском Донском монастыре Александр Гезалов вместе с помощниками приехал с кулинарным мастер-классом в Барско-Городищенскую специальную школу-интернат Суздальского района.

Даже самый вкусный сэндвич начинается с хлеба. В гости приехал с кулинарным мастер-классом в Барско-Городищенскую специальную школу-интернат Суздальского района необычный гость.Александр Гезалов - директор Социального центра Святителя Тихона при Донском монастыре приехал показать ребятам, что готовить не сложно, а даже познавательно и весело. Частушки про капусту и танцы в перерыве между готовкой, на мастер-классе дети получали социально-бытовые и кулинарные навыки приготовления вкусных и полезных десертов и блюд. От сендвичей с селедкой и свеклой до необычного тирамису. Как из простых продуктов приготовить шедевр? Для десерта не понадобиться сложные ингредиенты: печенье, клюква и фисташки. А сендвичи получились не хуже чем в ресторанах. Воскресное меню воспитанники школы-интерната приготовили вместе с опытными поварами бренда бытовой техники «Kenwood» (группа «De'Longhi»). Блюда оказались простыми, но очень вкусными.Социальный центр уже давно дружит с Владимирской областью, оказывая методическую, юридическую, материальную помощь Головинской женской колонии, Владимирскому Дому-малютки, многодетным и малообеспеченным семьям города и области. Встреча прошла в рамках образовательного проекта «Школа общественного действия».