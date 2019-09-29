Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники. Причиной, по утверждению журналистов, стал скандал, связанный с беседой Дональда Трампа и Владимира Зеленского. А точнее, с желанием американского президента провести расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники. Причиной, по утверждению журналистов, стал скандал, связанный с беседой Дональда Трампа и Владимира Зеленского. А точнее, с желанием американского президента провести расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США.Большим другом, невозместимой потерей, разменной монетой, противником мирных переговоров – как только ни назвали спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с момента отставки. Связывают это в первую очередь со скандалом по поводу расшифровки телефонного разговора президентов США и Украины — ее передали в прессу.Представители Демократической партии считают, что Трамп давил на Киев, добиваясь расследования в отношении сына Джо Байдена. Этим делом занимался адвокат Трампа Руди Джулиани, который, очевидно, стоит ближе к американскому президенту, чем Волкер."Было бы совершенно незаконным не начать расследование, — говорит Джулиани. — Если вице-президент США отправляется в другую страну и шантажирует или подкупает ее президента, чтобы спасти своего сына от неприятностей, то, на мой взгляд, было бы невероятным не начать расследование. Вы спрашиваете меня о процессе, которым я занимаюсь — о разоблачении крупнейшего скандала. Это меня должны считать разоблачителем. Мне должны предоставить защиту как разоблачителю. Я действительно нашел факты, которые оказались правдой. Тот другой парень — он пишет ложь"."Другим парнем" Джулиани называет осведомителя, который и начал эту историю, написав о давлении Трампа на Украину. Самому президенту США противники-демократы теперь угрожают импичментом из-за этого дела, ведь Байден – их кандидат. Трамп же пошел ва-банк и использовал эту ситуацию в своем предвыборном ролике.- Джо Байден пообещал Украине 1 миллиард долларов, если уволят прокурора, который расследует дело компании его сына. "Если прокурора не уволят, ты не получишь денег" — и, черт подери, его уволили. И в то время, как Дональд Трамп просит расследовать коррупцию, демократы требуют его импичмента. И большинство придворных псов выстроились в ряд. Они уже проиграли выборы и теперь хотят украсть эти. Не позволяйте им это сделать. Я — Дональд Трамп, и я подписываюсь под этим посланием.Волкер теперь должен будет явиться на заседание, где решат, объявлять ли импичмент. Что до его отставки, эксперт по американской политике считает: это была номинальная жертва."Трампу нужна какая-то жертва. Волкер совершенно не нужен в этом раскладе, он вообще никакой роли не играет, но, поскольку он встречался с украинским руководством, обсуждал содержание переговоров между Трампом и Зеленским, из формата вышел он и его отправили в отставку. Ничего такого удивительного в этом нет. Никто им особенно не дорожил, никому он особенно не был нужен", — объясняет эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Но это в США, а вот на Украине уже плачут по Волкеру горючими слезами — в первую очередь сторонники конфликта с Россией. Вот пост в "Фейсбуке" от бывшего президента Порошенко – с ним Волкер работал напрямую. В тексте его отставка названа "тревожной новостью".Потерей считает уход Волкера и экс-глава МИДа Украины Павел Климкин: "Курт Волкер — это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы были ему небезразличны — это очень редко бывает в политике. Большое спасибо, Курт. Очень жаль. Но это только начало".Совсем иного мнения придерживаются в другом политическом лагере Украины — с уходом Волкера связывают надежды на то, что Минские соглашения, наконец, начнут выполняться. Ведь он был активным сторонником жестких мер и тормозил процесс урегулирования."Он не только занял позицию одной стороны – Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии, — но и позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей РФ, Донецка и Луганска, чем привносил негатив и вредил Минскому процессу", — говорит глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.В России считают, что Курт Волкер не был в своей миссии особо циничен — скорее, он искренне верил в то, что отстаивал. Но результат, как известно — ноль. Так выразился глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он думает, что это происходило по той причине, что предметом веры Волкера оставались США, а не Украина. Упрекать его не приходится, но миссия от этого менее провальной не становится.