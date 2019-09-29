В грузовом трюме парома, следовавшего в Венецию, вспыхнул пожар. Греческий паром Olympic Champion был вынужден вернуться обратно в порт, где на берег сошли все пассажиры и часть команды. В результате инцидента пострадали два человека, получившие отравления продуктами горения.
Утром в субботу, 28 сентября, в грузовом трюме парома "Olympic Champion", следовавшего в Венецию, произошел пожар.
Как сообщают греческие СМИ, на борту судна находились 75 членов экипажа и 538 пассажиров. Последние благополучно покинули паром в порту Игуменица на северо-западе Греции, откуда "Olympic Champion" и вышел в рейс, однако вскоре был вынужден вернуться из-за ЧП.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека, отравившиеся продуктами горения. Им оказана необходимая медицинская помощь, угрозы для жизни нет.
Через некоторое время пожар удалось потушить.
О возможных причинах возгорания пока не сообщается, правоохранительные органы начали расследование.