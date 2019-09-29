В грузовом трюме парома, следовавшего в Венецию, вспыхнул пожар. Греческий паром Olympic Champion был вынужден вернуться обратно в порт, где на берег сошли все пассажиры и часть команды. В результате инцидента пострадали два человека, получившие отравления продуктами горения.

Утром в субботу, 28 сентября, в грузовом трюме парома "Olympic Champion", следовавшего в Венецию, произошел пожар.Как сообщают греческие СМИ, на борту судна находились 75 членов экипажа и 538 пассажиров. Последние благополучно покинули паром в порту Игуменица на северо-западе Греции, откуда "Olympic Champion" и вышел в рейс, однако вскоре был вынужден вернуться из-за ЧП.По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека, отравившиеся продуктами горения. Им оказана необходимая медицинская помощь, угрозы для жизни нет.Через некоторое время пожар удалось потушить.О возможных причинах возгорания пока не сообщается, правоохранительные органы начали расследование.