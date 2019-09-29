На складе горящей на Дальнем Востоке плавбазы Петр Житников произошел хлопок. После этого в вентиляционное отверстие повалил дым, началось возгорание. На данный момент помещение герметично закрыли, в ситуации будут разбираться утром в воскресенье, 29 сентября.

На складе горящей на Дальнем Востоке плавбазы "Петр Житников" произошел хлопок. После этого в вентиляционное отверстие повалил дым, началось возгорание. На данный момент помещение герметично закрыли, в ситуации будут разбираться утром в воскресенье, 29 сентября.Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, что послужило причиной хлопка, пока непонятно. Однако до утра никаких действий по разведке предпринимать не будут, помещение будут охлаждать.Сотрудник пресс-службы рассказал также, что за время пожара, который начался 23 сентября, аварийные партии дважды входили в полыхающие крабовые цеха. В некоторых местах удалось добраться до очагов возгорания и произвести герметизацию одного из цехов, пишет РИА Новости.Плавучая база "Петр Житников" компании "Дальморепродукт" располагается в Тихом океане у курильского острова Итуруп. Пожар на ней не могут потушить уже почти неделю. В момент возгорания на ней находились 420 человек, большую часть из них удалось эвакуировать, некоторые члены экипажа остались тушить пожар.