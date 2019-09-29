Отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера стала результатом его архинепрофессионализма и откровенного вредительства, убежден глава политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук.

Отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера стала результатом его архинепрофессионализма и откровенного вредительства, убежден глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук."Волкер окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе", — заявил в субботу Медведчук, слова которого цитирует РИА Новости.По мнению украинского политика, Волкер должен был занять нейтральную позицию, чтобы иметь возможность выстроить отношения со всеми участниками переговорного процесса и найти компромиссные решения по Донбассу.Однако спецпредставитель США занял позицию лишь одной стороны (экс-президента Украины Петра Порошенко), а также позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей РФ, Донецка и Луганска. Этим он привносил негатив и вредил Минскому процессу, подчеркнул Медведчук."Его публичные рассуждения не просто мешали переговорам и взаимоотношениям США и России, а шли вразрез с интересами Украины", — добавил глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь".По данным ряда американских СМИ, Волкер подал в отставку. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник, комментируя отставку Волкера, заявил, что тот "попросту доил Украину".