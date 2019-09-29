Российская теннисистка, 65-я ракетка мира Анна Блинкова на старте турнира в китайском Пекине в двух сетах за один час девять минут проиграла представительнице Казахстана со счетом 0:6, 1:6.

Российская теннисистка, 65-я ракетка мира Анна Блинкова на старте турнира в китайском Пекине в двух сетах за один час девять минут проиграла представительнице Казахстана со счетом 0:6, 1:6.Блинкова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки, а у Путинцевой, занимающей 38-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейков из девяти.Таким образом, Путинцева вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти.