В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка к сезону. Клубы НХЛ проводят контрольные матчи. В одном из них Даллас Старз на домашнем льду принимал Колорадо Эвеланш. Звезды добились победы по буллитам со счетом 4:3.

В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка к сезону. Клубы НХЛ проводят контрольные матчи. В одном из них "Даллас Старз" на домашнем льду принимал "Колорадо Эвеланш". "Звезды" добились победы по буллитам со счетом 4:3.Автором победного буллита стал российский форвард "Далласа" Александр Радулов. В основное время за победителей отличились Тайлер Сегин, Джо Павелски и Джейми Бенн. У "лавин" шайбы забросили Назем Кадри, Андре Бураковски и Йоонас Донской.В других встречах дня "Питтсбург Пингвинз" уступил "Баффало Сейбрз" по буллитам со счетом 2:3, "Бостон Брюинз" разгромил "Чикаго Блэкхоукс" – 8:2, а "Тампа-Бэй Лайтнинг" по буллитам взяла верх над "Флорида Пантерз" – 1:0.