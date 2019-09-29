Срочно, срочно, наехали на моржа!, - морское млекопитающее, защищавшее своих детенышей, пробило несколько секций надувной лодки экспедиции Русского географического общества. Исследователям пришлось отбиваться от разгневанной моржихи и срочно возвращаться на сушу.

На сайте Русского географического общества опубликованы кадры инцидента с участием моржихи и экспедиционной надувной лодки во время высадки на мысе Геллера.Как говорится в сообщении организации, плавсредство комплексной экспедиции Северного флота при участии Центра Русского географического общества на Северном флоте, научной и медиагруппы РГО по изучению Земли Франца-Иосифа получило повреждения в результате столкновения с морским млекопитающим."Внезапно метрах в 200 от берега нас атаковала моржиха, которая, видимо, защищала от нас своих моржат. Мы случайно оказались рядом с ними при попытке высадки на берег. Сначала она проколола носовую секцию. Мы решили, что наткнулись на льдину. Пока разбирались, что к чему, моржиха переплыла к другому краю лодки и проколола ещё одну секцию, как раз ту, где сидел я", — рассказал кинодокументалист Леонид Круглов, руководивший медиагруппой РГО в экспедицииПосле того, как лодка получила повреждения, было решено срочно возвращаться на сушу, так как стало понято, что до корабля добраться уже не получиться. Плавсредство быстро теряло воздух из баллонов, людям пришлось вычерпывать ледяную воду, однако в итоге все благополучно добрались до берега и через некоторое время были эвакуированы.Кроме того, в РГО обратили внимание на странную реакцию некоторых СМИ, раздувших сравнительно незначительное происшествие до невероятных масштабов.