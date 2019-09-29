Росморречфлот выяснил причину хлопка на горящей плавбазе Петр Житников.

Росморречфлот выяснил причину хлопка на горящей плавбазе "Петр Житников". Как рассказали ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства, пожар на судне вызвал срыв крышки горловины на технологическом оборудовании в зоне номер восемь. Плавбаза терпит бедствие в в Тихом океане.Из 420 находившихся на борту "Петра Житникова" 361 человек перевезен на остров Шикотан. Аварийная партия из 59 моряков заливает горящие отсеки водой, использует пенообразователь "Морпен" и откачивает воду.По последним данным, открытого огня больше нет, но орошение наружных бортов не прекращается.Плавбаза "Петр Житников" построена в 1989 году и предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца для их переработки.