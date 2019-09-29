Пенсионный фонд России утвердил новую форму свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Пенсионный фонд России утвердил новую форму свидетельства обязательного пенсионного страхования. Отныне вместо зеленой карты с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для устройства на работу потребуется показать в отделе кадров уведомление из ПФР в электронном виде.Уведомление содержит в себе следующие сведения: страховой номер лицевого счета (11 цифр), фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета.Предусмотрено несколько способов получения уведомления. Соискатель может посетить территориальный орган ПФР, многофункциональный центр, воспользоваться сайтом ПФР или порталом госуслуг, пишет РИА Новости. Выданные до 1 апреля 2019 года бумажные страховые свидетельства сохранили свою силу.