Алтайские ученые изобрели съедобные тарелки.

Алтайские ученые изобрели съедобную посуду, сообщает пресс-служба Алтайского госуниверситета, специалисты которого принимали участие в разработке. Для ее изготовления ученые использовали люпин — род растений семейства бобовых. В них содержится много белка, нет глютена и фитогормонов. Пищевые волокна люпина можно использовать для создания биоразлагаемой посуды.Проект по переработке люпина появился на Алтае еще два года назад, и вот сейчас опытные образцы готовы к массовому производству. Зимой 2019-го о создании своего варианта съедобной посуды из фруктового и овощного пюре сообщали самарские ученые. В мире производство съедобной биоразлагаемой посуды уже получило широкое распространение.Ранее сообщалось, что Минприроды России готовит законопроект о запрете одноразовой посуды из пластика, который загрязняет окружающую среду.