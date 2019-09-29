Одиннадцатый тур чемпионата России по футболу продолжился в Ростове-на-Дону, где Ростов принимал московское Динамо. Хозяева поля одержали победу с результатом 3:0.

Одиннадцатый тур чемпионата России по футболу продолжился в Ростове-на-Дону, где "Ростов" принимал московское "Динамо". Хозяева поля одержали победу с результатом 3:0.Игра началась довольно живо. Команды с первых минут стали обмениваться острыми моментами. Но первого гола пришлось ждать 25 минут. Полузащитник ростовчан Ивелин Попов с лету пробил по мячу после навеса Евгения Чернова. Через шесть минут Алексей Ионов выполни передачу в штрафную москвичей, где Эльдор Шомуродов нанес точный удар головой. Перед перерывом гости могли сократить отставание, но Жоаозиньо не реализовал выход один на один с вратарем ростовчан Егором Бабуриным.В середине второго тайма "Динамо" осталось в меньшинстве после удаления Заурбека Плиева и потеряло шансы спасти игру. А ростовчане забили еще один мяч. Вышедший на замену Бактиер Зайнутдинов отправил третий мяч в ворота Игоря Лещука."Ростов" выиграл 3:0, набрал 23 очка и догнала лидера – "Зенит", но у петербуржцев на матч меньше. Ростовчанин Эльдор Шомуродов забил свой девятый мяч и снова вышел вперед в споре снайперов. "Динамо" с десятью очками занимает двенадцатое место.