В матче 11-го тура российской премьер-лиги казанский Рубин на поле домашней арены сыграл вничью с Уфой. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча – 0:0.

В матче 11-го тура российской премьер-лиги казанский "Рубин" на поле домашней арены сыграл вничью с "Уфой". За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча – 0:0."Рубин" довел безвыигрышную серию в чемпионате России до пяти игр (четыре поражения, одна ничья) и с 11 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а "Уфа" расположилась на шестой строчке, имея в активе 15 очков.В следующем туре РПЛ казанцы в субботу, 5 октября примут "Тамбов", а уфимцы в тот же день дома сыграют с грозненским "Ахматом".