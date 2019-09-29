В субботу лайнер, на котором президент Кипра Никос Анастасиадис летел из США в Лондон, вернулся в аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке из-за неполадки.

В субботу лайнер, на котором президент Кипра Никос Анастасиадис летел из США в Лондон, вернулся в аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке из-за неполадки. После многочасового полета над Атлантическим океаном капитан воздушного судна обнаружил трещину в лобовом остеклении кабины, пишет ТАСС. Оценив риск, пилот принял решение не продолжать полет в Великобританию.На борту лайнера, помимо президента Кипра, находились супруга Анастасиадиса и высокопоставленные члены кипрского правительства, которые принимали участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Теперь возращение домой кипрской делегации запланировано на воскресенье.