Арнольд Шварценеггер разместил в своем Instagram фото с младшим сыном Кристофером. Он поздравил Кристофера с днем рождения и написал, что сын заставляет его гордиться собой каждый день.Актер и его сын сфотографированы на снежном фоне, при этом Арнольд одет в шубу, а Кристофер – в шинель офицера МВД. Пользователи Рунета обратили на это внимание. Помимо поздравлений, они написали ряд юмористических комментариев.Посмотреть эту публикацию в InstagramHappy birthday Christopher, you are such a jewel. I have loved every minute of watching you grow up, you make me so proud every day and I can’t wait to see what you become. I love you!Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 27 Сен 2019 в 9:24 PDT"Шеврон-то русский на плече", — подметил один пользователь. Другой комментирует: "Товарищ полковник Шварцнеггер Кристофер Арнольдович! Это мощно". "Когда он успел стать полковником российской полиции?" – спрашивает третий. Одежду Арнольда и Кристофера характеризовали также словами: "Ничего себе шуба" и "крутое пальтишко". "Супер папа!" – восхищается еще один подписчик.