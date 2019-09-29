Шотландию затопило. Затянувшиеся проливные дожди и сильные ветра привели к наводнениям. Стихия уже вызвала оползень в Северном Йоркшире.

Шотландия уходит под воду. Регион Великобритании оказался во власти проливных дождей и сильного ветра, что привело к наводнениям. Дороги оказались не просто непригодными для передвижения, а попросту опасными. Сильные потоки воды буквально сносят все на своем пути и даже вырывают куски асфальта.Стихия уже вызвала оползень в Северном Йоркшире, из-за шторма рухнул мост между городами Кинг Эдвард и Балчерс. Штормовое предупреждение объявлено по всей Великобритании, действует желтый уровень опасности. Информации о пострадавших пока нет, передает телеканал "Россия 24".