Выступая на Генассамблее ООН, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что страна требует вывести со своей территории все незаконно расположенные иностранные войска.

Выступая на Генассамблее ООН, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что Дамаск требует вывести со своей территории все незаконно расположенные иностранные войска. В противном случае за Сирией остается право на любые контрмеры в соответствии с международным правом, передает РИА Новости.Муаллем отметил, что речь идет о незаконном военном присутствии США и Турции на севере Сирии. Он назвал проведение переговоров и создание "зоны безопасности" на севере страны наглостью и подчеркнул, что США и Турция нарушают этими действиями хартию ООН и международное право.