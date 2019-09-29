Певица почтила память руководителя Ленкома на своей
странице в Инстаграм. Смерть Захарова сподвигла Валерию поделиться стихотворением
Олега Гаврилова Уходит эпоха…, который вызвал у подписчиков и, в частности, телеведущей
Елены Малышевой, сильные эмоции.
Певица почтила память руководителя "Ленкома" на своей
странице в Инстаграм. Смерть Захарова сподвигла Валерию поделиться стихотворением
Олега Гаврилова "Уходит эпоха…", который вызвал у подписчиков и, в частности, телеведущей
Елены Малышевой, сильные эмоции.
"Уходит эпоха. Уходят с эпохой// как
волны – за валом вал —//
все те, кто ее до последнего вздоха// собою как мог прикрывал", -процитировала
знаменитость строки стихотворения. В конце публикации Валерия написала:
"Светлая память великому режиссеру".
К проникновенным словам присоединились
многие звездные коллеги артистки: Иосиф Пригожин, Анна Нетребко, Валерий Сюткин
и другие. А Елена Малышева призналась, что от этих слов у нее ком в горле.
Другие россияне отметили смайлами, что от строк Валерии хочется плакать.
"Не хочется в это верить...", "Золотое ,
талантливое , скромное поколение уходит... Как жаль... Остаемся с тусклыми и
однообразными "звездами", "Вот и ушел великий Мастер к своим потрясающим актерам...
уход каждого из них – невосполнимая потеря, и с каждым таким известием
обрывается кусочек сердца...", – написали фолловеры в комментариях на
публикацию о .
В свою очередь выразила слова
соболезнования в связи с трагедией и Елизавета Боярская. Вслед за своим
супругом Максимом Матвеевым в личном Инстаграм-аккаунтеа она разместила пост, посвященный памяти режиссера.
Под черно-белым снимком мэтра
звезда написала только кратное, но емкое "спасибо". А в комментариях подписчики
признались, что новость о стала для многих ударом, и выразили
свои слова соболезнований дочери режиссера, "принцессе Ленкома" Александре
Захаровой.