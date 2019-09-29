Певица почтила память руководителя Ленкома на своей странице в Инстаграм. Смерть Захарова сподвигла Валерию поделиться стихотворением Олега Гаврилова Уходит эпоха…, который вызвал у подписчиков и, в частности, телеведущей Елены Малышевой, сильные эмоции.

Певица почтила память руководителя "Ленкома" на своейстранице в Инстаграм. Смерть Захарова сподвигла Валерию поделиться стихотворениемОлега Гаврилова "Уходит эпоха…", который вызвал у подписчиков и, в частности, телеведущейЕлены Малышевой, сильные эмоции."Уходит эпоха. Уходят с эпохой// какволны – за валом вал —//все те, кто ее до последнего вздоха// собою как мог прикрывал", -процитировалазнаменитость строки стихотворения. В конце публикации Валерия написала:"Светлая память великому режиссеру".К проникновенным словам присоединилисьмногие звездные коллеги артистки: Иосиф Пригожин, Анна Нетребко, Валерий Сюткини другие. А Елена Малышева призналась, что от этих слов у нее ком в горле.Другие россияне отметили смайлами, что от строк Валерии хочется плакать."Не хочется в это верить...", "Золотое ,талантливое , скромное поколение уходит... Как жаль... Остаемся с тусклыми иоднообразными "звездами", "Вот и ушел великий Мастер к своим потрясающим актерам...уход каждого из них – невосполнимая потеря, и с каждым таким известиемобрывается кусочек сердца...", – написали фолловеры в комментариях напубликацию о .В свою очередь выразила словасоболезнования в связи с трагедией и Елизавета Боярская. Вслед за своимсупругом Максимом Матвеевым в личном Инстаграм-аккаунтеа она разместила пост, посвященный памяти режиссера.Под черно-белым снимком мэтразвезда написала только кратное, но емкое "спасибо". А в комментариях подписчикипризнались, что новость о стала для многих ударом, и выразилисвои слова соболезнований дочери режиссера, "принцессе Ленкома" АлександреЗахаровой.