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<a href="https://33live.ru/novosti/29-09-2019-srazhennyj-lazarev-polmesyaca-ne-vyxodil-iz-doma.html" target="_blank">Сраженный Лазарев полмесяца не выходил из дома</a> - Сергей Лазарев является довольно закрытым для публики человеком. Так, появление его сына на свет прошло для СМИ незамеченным. Сейчас певец поделился воспоминаниями из того периода.