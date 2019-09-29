США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.

США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи."Если американцы хотят, чтобы мы вернулись к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), они сами должны это сделать и выплатить по меньшей мере 50 миллиардов долларов за ущерб от санкций", — приводит слова Резаи РИА Новости.Он добавил, что США своими санкциями стремятся "обрубить" торговые связи Ирана и добиться его блокады.Говоря о ситуации в связи с ударами по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, иранский представителя заявил, что Тегеран обвиняют в этих атаках, потому что не хотят признавать, что удары по объектам в Саудовской Аравии нанесли хуситы.Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон оценивает потери Тегерана от нефтяных санкций в сумму порядка 50 миллиардов долларов.