Нефтяной танкер Stena Impero пришел в Объединенные Арабские Эмираты и ошвартовался в порту Рашид.

Нефтяной танкер Stena Impero пришел в Объединенные Арабские Эмираты и ошвартовался в порту Рашид. Ранее судно было задержано Корпусом стражей исламской революции за столкновение с иранским рыболовецким траулером.В среду иранские власти дали разрешение танкеру продолжить путь, и он вышел в море в пятницу, пишет ТАСС. После возвращения в ОАЭ семерым членов экипажа, включая россиянина, на борту остаются 16 моряков.