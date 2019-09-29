Я остановился … Ударил, и она вырубилась, дети заплакали, пришлось задушить, потому что я испугался, - мужчину убил сожительницу брата и ее детей, после чего спрятал трупы. Правоохранительные органы вышли на след злоумышленника, давшего признательные показания.

Следственный комитет обнародовал кадры допроса мужчины, подозреваемого в убийстве 27-летней жительницы Алтайского края и двух ее детей девяти и четырех лет, произошедшего в ночь на 22 августа.По версии правоохранителей, женщина с детьми решила переехать в другой регион. Она попросила брата своего сожителя помочь им — 22-летний мужчина согласился, однако помощь обернулась трагедией."По дороге мужчина на почве личных неприязненных отношений из-за ссоры убил женщину и детей, а тела сокрыл в нескольких километрах от села Павловка города Славгорода, где они и были обнаружены при проведении следственных действий с участием подозреваемого", — сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.Подозреваемый задержан, в скором времени ему будут предъявлены обвинения.