Украинские силовики размещают вооружение во дворах частных домов и на территории муниципальных объектов на территории Донбасса, подконтрольной Киеву, сообщили в Народной милиции самопровозглашенной ДНР. Речь о вооружении и военной технике: самоходные артиллерийские установки, миномет, БМП — всего более 10 объектов.

Украинские силовики размещают вооружение во дворах частных домов и на территории муниципальных объектов на территории Донбасса, подконтрольной Киеву, сообщили в Народной милиции самопровозглашенной ДНР. Речь о вооружении и военной технике: самоходные артиллерийские установки, миномет, БМП — всего более 10 объектов.Уточняется, что параллельно украинские силовики расширяют минные поля на участке разведения сил в районе Петровского. Зафиксирована установка 51 противотанковой мины.Ранее сообщалось, что отряд украинских силовиков подорвался на собственных минах, когда пытался проникнуть на территорию ДНР. Военнослужащий, двигавшийся в начале колонны, наступил на сигнальную мину, которую установил ранее отряд ВСУ. Поддавшись панике, военнослужащие ВСУ начали разбегаться и оказались на минном поле с боевыми минами, которые также были ранее установлены военными Украины.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.