Им меняют схему питания: кормят не по часам, как было в последние месяцы, а по случайному графику. К тому же рыба подается через специальную трубу — со временем животное перестает искать глазами человека с кормом у поверхности воды. Эти и еще ряд рекомендаций ранее подготовил научный консилиум и направил отловщикам животных.

Оставшихся в приморской "китовой тюрьме" белух отучают от контакта с человеком сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).Им меняют схему питания: кормят не по часам, как было в последние месяцы, а по случайному графику. К тому же рыба подается через специальную трубу — со временем животное перестает искать глазами человека с кормом у поверхности воды. Эти и еще ряд рекомендаций ранее подготовил научный консилиум и направил отловщикам животных.Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.В феврале 2019 года президент Владимир Путин Первую дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных. Партию из восьми косаток и белух выпустили в конце июня, вторую группу — в июле, третью и четвертую — в августе.Сейчас в бухте Средняя, которую прозвали "китовой тюрьмой", остается 61 белуха (трое животных из более ста находившихся там, пропали).