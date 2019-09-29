В Атлантическом океане развернут поиск судна Bourbon Rhode с украинским экипажем.

В Атлантическом океане развернут поиск судна Bourbon Rhode с украинским экипажем. Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".Как рассказал в субботу замдиректора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, моряков ищет Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France.Все заинтересованные лица и организации находятся на связи для координации. По сведениям источников агентства, в состав экипажа входят 10 граждан Украины.