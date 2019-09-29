В Австрии стартовали внеочередные парламентские выборы. Гражданам страны предстоит определиться с кандидатами на 183 кресла Национального совета.

В Австрии стартовали внеочередные парламентские выборы, передает телеканал "Россия 24". Гражданам предстоит определиться с кандидатами на 183 кресла Национального совета.По предварительным прогнозами, треть из них займет Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем, который может вернуть эту должность. Правительственный кризис, приведший к отставке Курца, разгорелся в мае после публикации в СМИ видео с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. На записи 2017 года он обсуждал получение финансовой поддержки для своей партии перед парламентскими выборами в обмен на упрощенный доступ к строительным контрактам в Австрии.Для прохождения в Национальный совет партия должна набрать более 4% голосов избирателей. По оценкам наблюдателей, основная борьба развернется за второе и третье места между Социал-демократической партией Австрии во главе с Памелой Ренди-Вагнер и правой Австрийской партией свободы во главе с Норбертом Хофером. Четвертой к финишу может прийти "Новая Австрия" во главе с Беате Майнль-Райзингер, за пятое место поборются "Зеленые" с ее лидером Вернером Коглером и "Список Петера Пильца".Первые участки для голосования на досрочных выборах открылись в воскресенье в 06.00 по местному времени (07.00 по Москве). Всего в Австрийской Республике будет работать более 10,1 тысячи избирательных участков. Большая часть из них будет открыта до 17.00 (18.00 по Москве). В некоторых городах время работы участков может варьироваться и они могут закрыться уже в полдень. Предварительные результаты выборов будут обнародованы после закрытия последних участков.