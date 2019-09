В американском городе Хант Вэлли (Балтимор, штат Мэриленд) неизвестный атаковал с ножом посетителей торгового центра.

В американском городе Хант Вэлли (округ Балтимор, штат Мэриленд) неизвестный атаковал с ножом посетителей торгового центра. В результате пострадали пять человек. Они госпитализированы, их жизни вне опасности, сообщается в Twitter городской полиции.#huntvalleyincident police confirming that 5 victims suffered non life threatening stab wounds from suspect, victims transported to area hospitals. Police involved shooting, suspect deceased. More info to follow. ^SV— Baltimore County Police Department (@BaltCoPolice) September 28, 2019ЧП произошло примерно в 14:00 по местному времени (21:00 по времени Москвы). Полиция открыла по нападавшему стрельбу, он ликвидирован.