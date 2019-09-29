В Брянской области стартовала поисковая экспедиция. Цель волонтеров - найти захоронения 500 мирных жителей, расстрелянных гитлеровцами в августе 1943 года. Первые останки уже обнаружены. Основная фаза раскопок начнется весной. Прах погибших планируется извлечь и похоронить.

В Брянской области стартовала поисковая экспедиция. Цель волонтеров — найти захоронения 500 мирных жителей, расстрелянных гитлеровцами в августе 1943 года. Первые останки уже обнаружены. Основная фаза раскопок начнется весной. Прах погибших планируется извлечь и похоронить.40 женщин, 15 детей и 5 мужчин. 60 мирных жителей. Здесь, в Брасовском районе Брянской области, найдены останки расстрелянных фашистами советских граждан.Стреляли в затылок, наспех, когда отступали в августе 1943 года. По мнению поисковиков, в этих лесах покоятся около 500 жертв оккупантов. Нынешние работы в рамках проекта "Без срока давности" — пробные, основной их этап придется на весну 2020 года. Пройдут они не только в Брянской области, но и в Псковской."Сами поисковые работы продлятся не так долго — до двух недель. Если удастся обнаружить все захоронения, в течение этого срока они буду эксгумированы. И по фактам будут заводиться уголовные дела", — рассказывает координатор проекта "Без срока давности" Алексей Бормотов.Уголовные дела уже заводятся. Вот новгородские леса. В Марьиной роще в нескольких сотнях метров от деревни Жестяная Горка, по оценкам историков, жертвами геноцида стали по меньшей мере две с половиной тысячи мирных граждан.Русские, евреи, цыгане, белорусы, украинцы, замученные в 1941-1943 годах латвийскими карателями, действовавшими по приказу фашистских генералов, в частности, Герцога Курта. В декабре 1947 года этого преступника судили военным трибуналом "за зверские расправы над советскими гражданами". По мнению поисковиков и следователей, в этих местах существует как минимум семь расстрельных ям.Работы ведутся в рамках уголовного дела, которое в мае возбудил Следственный комитет — тогда здесь обнаружили останки 42 мирных граждан, в числе которых были дети и беременная женщина. Чтобы преступления нацистов навсегда остались в памяти потомков, власти по окончании поисковых работ намерены создать на этом месте мемориальный комплекс."Без срока давности" — масштабный федеральный проект, призванный не только искать, находить и постараться установить личности как можно большего числа жертв нацизма, но вновь и вновь обратить внимание на преступления гитлеровцев. Слишком мало новые поколения знают об зверствах гитлеровской Германии. Да и у историков нет четкого представления, сколько мирных граждан погибло от рук немецких солдат и их сообщников. Только по приблизительным оценкам, речь идет о 16 миллионах человек.