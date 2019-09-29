Самого быстрого официанта выбрали в Аргентине. Соревнования среди представителей профессии прошли в столице. В Буэнос-Айрес съехались представители самых престижных отелей.

Самого быстрого официанта выбрали в Аргентине. Соревнования среди представителей профессии прошли в столице. В Буэнос-Айрес съехались представители самых престижных отелей.Сотни участников преодолели больше полутора километров с подносами в руках, причем не пустыми — необходимо было пронести две бутылки и стакан. Победителей двое: Пабло Коронель — среди мужчин и Ванеса Нуньес — среди женщин.Гонка традиционная, ее проводят уже больше 100 лет. Впервые такие соревнования прошли в 1908 году, напоминает телеканал "Россия 24".