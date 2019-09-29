Не менее 32 человек погибли и еще 123 человека пострадали в Афганистане в результате 113 атак в день президентских выборов. По данным местных СМИ, ответственность за 64 атаки взяли на себя боевики радикального движения Талибан (запрещено в России).

Не менее 32 человек погибли и еще 123 человека пострадали в Афганистане в результате 113 атак в день президентских выборов. По данным местных СМИ, ответственность за 64 атаки взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России).Спецслужбы в день выборов ликвидировали 34 боевика "Талибана", всего было проведено 29 операций. Еще 18 талибов были задержаны, передает РИА Новости.Голосование в субботу, 28 сентября, проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления талибов о намерении сорвать голосование. При этом не поступало сообщений о крупных терактах наподобие произошедших в две предыдущие недели. Тогда жертвами нескольких терактов стали несколько десятков человек. Ответственность за атаки взяли на себя талибы.