На территории самопровозглашенной Луганской народной республики в субботу, 28 сентября, сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины типа Фантом. Он проводил воздушную разведку в районе населенного пункта Логвиново.

На территории самопровозглашенной Луганской народной республики в субботу, 28 сентября, сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины типа "Фантом".Как сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, беспилотник проводил воздушную разведку в районе населенного пункта Логвиново.Фото и видеоматериалы с украинского летательного аппарата переданы в генеральную прокуратуру республики, пишет "Интерфакс".По данным Филипоненко, с начала сентября силы противовоздушной обороны ЛНР сбили уже четыре украинских беспилотника.