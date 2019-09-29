Московские врачи спасли женщину, страдающую одним из сложнейших аутоиммунных заболеваний — системной красной волчанкой. Болезнь затронула практически все внутренние органы и системы организма и осложнялась рядом дополнительных диагнозов.

Московские врачи спасли женщину, страдающую одним из сложнейших аутоиммунных заболеваний — системной красной волчанкой.Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения, пациентку привезли в больницу с подозрением на пневмонию. Однако позже у нее была диагностирована системная красная волчанка в высокой степени активности.Болезнь затронула практически все внутренние органы и системы организма: у женщины были поражены легкие, почки, печень, суставы, кожа, развилось воспаление плевры, перикарда и брюшины.Состояние осложнялось рядом дополнительных заболеваний, в том числе васкулитом и лихорадкой, а также гематологическими и иммунологическими нарушениями. Позже у пациентки началась двухсторонняя пневмония.За жизнь москвички почти две недели боролись врачи ревматологического отделения городской клинической больницы номер 4. В спасении пациентки принимали участие ревматологи, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, торакальные хирурги.Их усилия увенчались успехом — угроза жизни женщины миновала. Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, но она все еще находится под наблюдением специалистов, добавили в пресс-службе.