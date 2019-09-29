Двое жителей столицы за денежное вознаграждение незаконно осуществили регистрацию иностранных граждан по своему месту жительства...

Участковые уполномоченные полиции межмуниципальных отделов МВД России «Троицкий» и «Куриловское» г. Москвы выявили факт незаконного проживания иностранных граждан на территории Российской Федерации.В ходе проверки жилого сектора на территориях оперативного обслуживания полицейские установили, что 39-летняя и 49-летний жители столицы за денежное вознаграждение незаконно осуществили регистрацию иностранных граждан по своему месту жительства, заведомо зная, что проживать они там не будут.По всем фактам нарушения миграционного законодательства органами дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении каждого из подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79