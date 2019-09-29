Во втором полугодии 2019 года доходы россиян вырастут на 1%, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Во втором полугодии 2019 года доходы россиян вырастут на 1%, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Министр отметил, что рост доходов граждан в годовом выражении "начнется уже во втором полугодии этого года"."У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается, как эффект реальная зарплата поднимается", — подчеркнул Орешкин.Он добавил, что ведомство прогнозирует устойчивый тем рост доходов граждан "не ниже 2% в год".